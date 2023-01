Au Chili, la municipalité de Valparaíso envisage de créer une police dédiée au tourisme.

Ce climat d’insécurité pesant pousse les autorités locales à envisager de créer une police spécialement consacrée à la protection des touristes. Cette dernière serait constituée de carabiniers retraités et d’agents d’entreprises de sécurité privée, d’après le site de la chaîne de télévision Meganoticias. Ils pourraient être amenés à effectuer des contrôles d’identité dans les quartiers les plus fréquentés de la ville et à informer les touristes sur les zones à éviter, même si rien n’est encore précisé sur leurs compétences exactes.

Si le projet n’en est qu’à ses débuts, il bénéficie du soutien du maire de Valparaíso, Jorge Sharp. "C’est un effort que nous devons faire, en matière de tourisme, pour s’assurer que les gens viennent et disent : 'J’ai passé un bon moment [à Valparaíso]' et soient prêts à renouveler l’expérience", a-t-il déclaré à l’antenne de Meganoticias. La Chambre régionale de tourisme de Valparaíso entend s’appuyer sur des expérimentations similaires menées dans le passé en Argentine, au Mexique et en Colombie pour créer cette police du tourisme.