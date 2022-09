Au Chemin de Fer du Bocq, on met les petits plats dans les grands

Cet ancien des " wagon-lits " est un membre actif de cette asbl qui vise à entretenir et présenter au public d’anciens trains qui ont marqué l’histoire des chemins de fer européens et plus particulièrement celle de la SNCB.

" Patrimoine ferroviaire et tourisme " est l’une des plus grosses associations belges en la matière. Basée à Yvoir, elle compte un espace muséal, des modélistes, un atelier et un centre de publications à St-Ghislain. Tout au long de son existence et encore récemment, l’asbl a racheté jusqu’à 60 véhicules historiques afin de les restaurer pour les mettre à disposition d’un public toujours plus nombreux, lors d’activités touristiques dans la région. " Le gros projet actuel, c'est la restauration d'une locomotive à vapeur ", ajoute Jean-Pierre Désirant qui a hâte de la voir circuler sur l’ancienne ligne 128.