Au château de Beloeil, le printemps des amaryllis

Belœil est le Versailles belge. Avec son immense miroir d’eau et la demeure des Princes de Ligne, le domaine à la française vous transporte dans l’ambiance des 17e et 18e siècles. Mais chaque printemps, un événement détourne les regards du parc vers le château. Dès la cour pavée, puis dans le grand escalier et les différents salons, des montages floraux balisent une découverte inédite de la grande demeure.