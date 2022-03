Au Centre d’Accueil "Les Heures Claires" à Spa, Dolhain et Borgoumont, les résidents auront bientôt leur mot à dire.

Également en projet, l’abandon de la blouse blanche pour le personnel. Une bonne idée pour Karima Alilou, infirmière en chef : "Il y a une certaine distance entre le résident et le membre du personnel avec cette blouse blanche. Le but, c’est de démédicaliser un peu les maisons de repos" confie l’infirmière.

Réorganisation en vue donc mais aussi capacité d’accueil bientôt augmentée à Dolhain et Spa où 24 millions d’euros ont été injectés. "C’est la création de 39 logements résidences-services sur le site de Spa, 44 à Limbourg. Ce sont des logements d’une ou deux chambres avec une superficie minimale de 45 mètres carrés pour les logements d’une chambre et on approche les 60 mètres carrés pour les logements de deux chambres ; tous les logements seront équipés d’une terrasse ; à Spa, ce seront des terrasses intérieures, couvertes tandis qu’à Dolhain, ce seront plutôt des balcons de 4 mètres carrés pour y placer une table et des chaises." conclut Bernard Ribourdouille.