Au centre culturel de Libramont-Chevigny, "Vent de folie à l’Ambassador" nous plonge dans les années 30

Le 3 juin, la troupe de théâtre du Centre culturel de Libramont-Chevigny "Les Joyeux Larrons" joue leur nouvelle création écrite et mise en scène par Yaël Body.

Intitulée "L’Ambassador en péril", cette pièce met en scène Robert et Barbra, deux membres de la famille propriétaire de l’hôtel Ambassador depuis trois générations. Dans un contexte de crise financière naissante, alors que l’industrie du cinéma passe du muet au parlant et que les rêves se heurtent à la réalité, nos protagonistes se retrouvent confrontés à un dilemme crucial : comment sauver leur établissement ?​​​​​​

Après le succès de leurs précédentes pièces, "Règlements de contes" et "Viande froide", qui ont respectivement transporté les spectateurs au Moyen Âge et fait frissonner dans le noir, cette nouvelle comédie promet de faire vibrer les planches avec un cocktail explosif de Charleston, whisky et élixir phytothérapique.