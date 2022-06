Au Celtival d’Aubechies, les musiques celtiques sont à l’honneur ces 25 et 26 juin

Ces 25 et 26 juin, la ville de Beloeil accueille un nouveau festival belge qui a de quoi séduire les amateurs de musiques Pagan Folk et de rock celtique. C’est un melting-pot musical qui s’annonce avec des artistes venus de Belgique et d’ailleurs. Les concerts feront vibrer les festivaliers dans un espace hors du commun : l’Archéosite d’Aubechies ! Cette reconstitution d’un village gallo-romain a pour habitude de célébrer en juin la culture celtique et l’âge de fer. Cette année pour la première fois, la musique est centrale aux festivités.

En parallèle des concerts, des artisans donneront vie au lieu. Dans ce cadre verdoyant, des activités transportent les participants à l’époque de l’empire romain : ils peuvent observer des forgerons ou des potiers à la tâche et découvrir le travail du bronze, du cuir ou de l’os. Dans cette ambiance festive, les enfants sont bienvenus. L’après-midi, ils peuvent participer à un parcours d’énigmes en autonomie.