Au carnaval de Charleroi, Nancy fait le Gille depuis 1986

Si à Binche, la question d’une femme Gille est véritablement taboue, à Charleroi, on ne se la pose plus. Les Gilles du Pays Noir ont dans leurs rangs plusieurs femmes. Parmi elles, Nancy Genin.

A l’âge de 20 ans, Nancy souhaite vivre pleinement son folklore mais le rôle de "femme de Gille" ne la tente pas. "Elle habille le Gille, lui apporte ses oranges, lui prépare à manger… Bref, la femme assiste son Gille. Moi je voulais faire LE Gille", insiste Nancy. "Je voulais porter ce beau costume, être dans le cortège, être dans l’ambiance."

Mais comment fait Nancy pour s’habiller si elle n’a personne pour l’assister ? "Je vais aux toilettes pour enfiler ma blouse et mon pantalon. Pour le reste, c’est papa qui m’aide. On s’entraide avec les autres Gilles et ça se passe très bien", répond Nancy.