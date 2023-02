Au carnaval de Binche, une société a décidé de se déguiser en Romano Nervoso

C’était la grande foule ce dimanche à Binche pour le retour du célèbre carnaval après deux ans d’absence pour cause de Covid.

C’est d’ailleurs, d'après les organisateurs, déjà une édition record en termes d’engouement et de participation.

Le dimanche à Binche, la tradition veut que les Gilles sortent déguisés dans des costumes plus originaux les uns que les autres. Ceux-ci ont été choisis et confectionnés depuis des mois dans le plus grand secret : "Avant le carnaval, ils choisissent un costume et puis, soit on va chez une couturière et elle fabrique le costume ou alors on achète un costume adapté qu’on va garnir. La femme participe, la fille peut participer aussi !", explique ainsi une participante au carnaval.

Et cette année a été riche en déguisements très originaux. Un groupe des " Jeunes Indépendants " a particulièrement attiré l’attention des fans de rock belge.

En effet, celui-ci avait décidé de parodier le chanteur et musicien louvièrois Romano Nervoso. Vêtus de pantalons à sequins remplis de paillettes, ils brandissaient tous, à l’image de ce que fait traditionnellement Romano Nervoso pendant ses concerts, des panneaux routiers sur lequel il était indiqué La Louvière. Ce qui à Binche est un peu considéré comme une provocation. Mais finalement, être provoquant quand on est déguisé en Romano Nervoso, c’est plutôt logique, non ?