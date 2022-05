Au Canada, le prince Charles reconnaît la souffrance des autochtones

La reconnaissance par le prince Charles de la "souffrance" des peuples autochtones du Canada lors de sa visite dans le pays est une étape importante estiment plusieurs responsables amérindiens, qui appellent maintenant la monarchie à présenter des "excuses".

"Au nom de ma femme et de moi-même, je tiens à reconnaître la souffrance (des autochtones) et leur dire que nous sommes de tout coeur avec eux et leurs familles", a déclaré jeudi à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) le prince Charles dans un discours concluant sa visite de trois jours au Canada.

Après des arrêts à Saint-Jean de Terre-Neuve (est) et Ottawa, le couple princier a conclu son périple jeudi dans le nord-ouest du Canada où le prince Charles est revenu sur ses rencontres "particulièrement touchantes avec des survivants des pensionnats pour autochtones qui ont raconté avec courage leurs expériences".

"Nous devons écouter la vérité des expériences vécues par les peuples autochtones et nous devons travailler pour mieux comprendre leur douleur et leur souffrance", a-t-il ajouté.