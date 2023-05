Au Canada, des erreurs sur les documents officiels se multiplient et compliquent la vie des immigrés belges

Raphaël Di Filippo, un ressortissant belge installé au Canada, attendait depuis plus de trois ans sa carte de résident permanent. Mais en ouvrant le courrier envoyé par Immigration Canada, quelle ne fut pas sa surprise en découvrant que la photo sur le document n’était pas la sienne.

"C’était un choc. C’est complètement fou et c’est dingue que personne n’ait remarqué l’erreur. Vouloir rester au Canada et au Québec, avec toute cette lourdeur administrative, il faut le vouloir. C’est vraiment difficile et ça joue sur le moral.", a t-il déclaré à Radio Canada. Et Raphaël n’est pas le seul, comme l’explique le journaliste Romain Schué, qui s’est penché sur ce problème.

D’autres personnes souhaitant s’installer de manière permanente au Canada ont également attendu plusieurs années. Comme Alexias Deruard, une Française qui a reçu deux cartes erronées. "Sur la première carte qu’on m’a envoyée, en janvier 2021, il y avait la photo de mon mari. Six mois plus tard, j’ai eu une autre carte, mais avec la tête d’une parfaite inconnue. Ça m’a fait rire et pleurer en même temps."

Des erreurs qui ne se limitent d’ailleurs pas qu’aux photos. Certains documents indiquent une mauvaise date de naissance, un sexe différent, ou ne sont tout simplement pas envoyés à la bonne adresse. Du côté de Immigration Canada, on reconnaît que le problème est réel : "Bien que nous fassions toujours de notre mieux pour nous assurer que tous les éléments soient conformes sur tous les documents émis par IRCC, des erreurs peuvent survenir à l'occasion."

Mais cette explication ne règle pas tout, et certains politiques s’en mêlent. "Ce ministère est complètement dysfonctionnel. C’est une machine lourde et impersonnelle, qui ne tient pas compte des enjeux humains", a notamment déclaré Stéphane Bergeron, député du parti Bloc québécois.