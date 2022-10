Au Cameroun, les produits éclaircissants ont la peau dure.

Alors pourquoi risquer de s’infliger de telles souffrances ? Certaines femmes considèrent qu’elle gagnent en beauté et en attrait en s’éclaircissant la peau et "publicités et marketing renforcent ce préjugé", selon l’OMS.

Le sociologue Achille Pinghane Yonta, de l’Université de Yaoundé, assène une analyse plus brutale : "Il y a une tendance" enracinée "dans nos consciences à vouloir ressembler" aux populations occidentales. "C’est une pratique très ancienne. Il est même dit, dans certaines contrées de chez nous, que la dot d’une femme claire de peau est plus élevée que celle de la femme plus sombre."

"J’avais constaté que les hommes étaient plus attirés par les femmes à la peau claire et j’en ai eu la confirmation quand je me suis blanchi la peau, je n’avais jamais été autant sollicitée", assure Pascaline Mbida, sans emploi, qui a cessé dès qu’elle a été sensibilisée aux risques pour sa santé.