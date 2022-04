Au Cameroun, les chasseurs de nouveaux virus

"On en a capturé une dizaine", s’enthousiasme Innocent, "plus on en attrape plus on augmente nos chances de faire de belles découvertes en laboratoire."

Minutieusement, ils s’affairent à libérer les chauves-souris empêtrées dans les mailles du filet. Un métier à risque. En capturant ces chauves-souris, ils peuvent être mordus et infectés par un virus.

Joseph chuchote pour nous décrire sa technique : "Il y a toujours un risque. On peut faire une petite erreur et on se retrouve mordu par la chauve-souris. Regardez moi ces canines pointues ! Mais si tu parviens à l’attraper par la tête, il ne peut rien arriver."