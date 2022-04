Au Cameroun, la Grande Muraille Verte peine à atteindre ses objectifs

Au loin, un éleveur et son troupeau soulèvent un immense nuage de poussière. En pleine saison sèche, ici le paysage n’est que désolation. Sidi Baré se rapproche de l’éleveur en épongeant régulièrement son front perlé de sueur avec un mouchoir. Sous ses pieds, les fissures créées dans le sol par la sécheresse sont démesurées.

Sidi échange quelques mots avec l’éleveur. Moussa ne connaît pas son âge, mais il ne doit pas avoir plus de 20 ans. Sous une chaleur brûlante, il a marché près de 170 kilomètres vers le sud avec ses vaches pour trouver un pâturage :

"Je vais essayer de rejoindre la zone inondable qui est plus au sud. Ici dans le nord il n’y a plus rien pour nourrir les animaux. On doit chaque année faire plus de distance pour faire pâturer les bêtes."