Au cabaret de l’Os à moelle, "Naître", une rencontre dans le ventre du monde

On ne peut qu’applaudir le superbe travail réalisé par la compagnie. Barnabé Dekeyser a su déjouer les pièges du déjà-vu en évitant de tomber dans les clichés. Il va même bien au-delà en parvenant à expliquer avec simplicité une étape de vie qui est tout sauf simple ! En mettant l’accent sur les émotions, des plus primaires aux plus subtiles, "Naître" place des mots justes sur la flopée d’émotions qui peut traverser une femme enceinte. Avec son jeu de scène profondément juste et cette sincérité qui se ressent dans chaque phrase, Manon donne vie aux mots de Barnabé, échos de leur propre vécu. Les qualités des deux artistes s’additionnent en symbiose pour offrir un moment d’exception.

La scénographie réalisée par Astrid Lambeaux est à l’image du reste : juste et élaborée (vous savez, cette impression de simplicité qui cache un travail minutieux et permet d’avoir l’exact résultat souhaité ?) Symbole de nid et de cocon, de ventre du Monde et de fœtus, la sphère suspendue est surtout une ode à la Vie. Pas non plus de fausse note du côté de la musique : des chansons de qualité, créées pour l’occasion, rythment le spectacle et nous emportent au son de l’accordéon.