Au cœur du vestiaire saoudien à la mi-temps : comment Hervé Renard a lancé l’Arabie saoudite vers la victoire contre l’Argentine

"On a encaissé très tôt. Ça arrive, c’est le football. C’est de notre faute. Après ça, on a poussé. On s’est créé quelques opportunités mais pas beaucoup", a d’abord lâché Renard, dont les propos au sein du vestiaire ont été relayés par une vidéo circulant sur Twitter après la rencontre.

Le ton plutôt calme utilisé par le coach français a ensuite brusquement changé. De quoi réveiller et survolter ses joueurs.

"On n’a pas mis assez d’intensité dans les duels. Parfois, Boum ! il faut y aller plus fort. C’est ce que nous devons faire sans ballon", a-t-il hurlé. "Après, c’est avec votre talent qu’il faut faire la différence. Il faut rester calme, on a encore 45 minutes. Gardez confiance et allez-y", a-t-il ensuite repris plus sereinement.

Un discours qui ébranle et qui a visiblement fait son effet.

"À la pause, je n’étais pas content du tout", a par la suite expliqué Renard en conférence de presse. "Il n’y avait pas assez de pression mise sur cette équipe d’Argentine… On ne peut pas venir à la coupe du monde comme ça. C’est une victoire mémorable, ça restera dans les annales, et c’est cela qui est important. Mais on doit se tourner vers l’avenir, parce qu’il nous reste deux matches très difficiles."

A la fin de cette rencontre historique, l’ambiance était tout à fait différente dans les vestiaires et beaucoup plus festive comme en témoignent les images d’euphorie captées par la FIFA.