Au cœur du Texas, la région s’appelle d’ailleurs Central Texas, on y retrouve Lynn Crossett et son nouvel album

Central Texas, au cœur du Lone Star State, cette région, immense, qui entoure Austin et Waco. Austin, justement, capitale du Texas, connue pour son industrie high tech, ses universités, sa cuisine typique et ses barbecues et aussi sa scène musicale. Le mondialement connu festival South By Southwest (SXSW), le " Austin City Limits Festival " (à l’initiative de la fameuse émission télé du même nom), sa vie nocturne et ses clubs comme le mythique Continental !

Austin, c’est aussi une foule d’artistes connus mondialement : Marcia Ball, Lou Ann Barton, Ray Benson, Scott H. Biram, Gary Clark Jr, Joe Ely, Alejandro Escovedo, Nanci Griffith ou encore Natalie Maines, la frontwomen du groupe The Dixie Chicks. Et c’est donc dans la chaleur du Texas que nous retrouvons Lloyd Maines, le paternel donc, célèbre producteur et joueur hors pair de pedal steel !