Au cœur du contrôle antidopage à la Flèche Wallonne

Il est 16h15 au sommet du Mur de Huy. Dylan Teuns vient de franchir la ligne d’arrivée. Le coureur belge remporte la Flèche Wallonne 11 ans après Philippe Gilbert. Interview, podium, salle de presse. Les obligations s’enchaînent jusqu’au contrôle antidopage. Passage obligé pour le vainqueur et 3 coureurs tirés au sort.

Le camion dans lequel les contrôles sont réalisés se trouve à deux pas de l’arrivée. C’est le véhicule utilisé également sur le Tour de France.

A l’intérieur, nous retrouvons Patrick Burguet. Le Belge de 59 ans est contrôleur antidopage depuis près de 30 ans.

"J’ai connu l’époque où on gravait encore sur des bouteilles en verre avec un diamant" raconte le citoyen d’Ovifat. "C’est presque la préhistoire quand on voit ce qu’on fait aujourd’hui. On travaillait avec de la cire parce qu’il fallait mettre des scellés, des plombs. Je me suis brulé plusieurs fois les doigts avec la cire… (rires). Aujourd’hui, c’est un kit dernier cri avec des bouteilles numérotées. La bouteille A. C’est la première bouteille sur laquelle on va faire le contrôle. Et si le coureur est positif, on a l’échantillon B pour faire la contre-expertise".

La cire, les plombs, les scellés et les bouteilles en verre gravées avec un diamant… C’était presque la préhistoire

Ancien coureur amateur devenu commissaire de course par passion. Une passion du cyclisme qui l’emmène sur les plus grandes épreuves du monde. Patrick Burguet suit le peloton sur les grands tours, mais aussi sur les classiques. Depuis 3 décennies, sa large carrure est bien connue des soigneurs en bout de ligne. Le Belge travaille aujourd’hui pour ITA, l’international testing agency. Une organisation indépendante basée en Suisse qui gère le programme antidopage du cyclisme et d’autres fédérations sportives internationales. Un job au contact des pros, mais aussi des plus jeunes. Pour la fédération belge, Belgian Cycling, il donne des formations aux juniors. Des coureurs sensibilisés très tôt aux contrôles auxquels ils seront confrontés dans leur carrière future s’ils deviennent professionnels. C’est une vie sur et en dehors des courses.

Certains jours, Patrick Burguet sort les coureurs du lit pour les contrôles inopinés. D’autres jours, il réunit ses chaperons pour réaliser les contrôles en course. Comme mercredi, au sommet du Mur de Huy. Immersion dans les coulisses du contrôle antidopage.