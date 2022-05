Au cœur du Conservatoire de Verviers, mis à l’honneur sur Musiq3

Dans le cadre du projet Trait d’union, lancé par la RTBF pour soutenir et relancer la culture dans les communes touchées par les inondations de l’été 2021, Musiq3 se rend à Verviers et plus particulièrement au Conservatoire de la ville, pour une série de reportages et d’émissions.

Dirigé par Bernard Lange, le Conservatoire de Verviers organise ce 7 mai le concert annuel de la section de Dolain-Limbourg, ville durement touchée par les inondations en juillet dernier. Plusieurs musiciens et ensembles se produiront dès 14h sous un chapiteau place Léon d’Andrimont, et la journée sera couverte par Musiq3 : Patrick Leterme et Gwenn Lucas seront sur place et réaliseront une série d’interviews, de capsules vidéo et de stories sur les réseaux sociaux de Musiq3.

Dès le lundi 9 mai, la classe d’orchestre, dirigée par Laurence Van Rode (professeure de violon et coordinatrice de l’orchestre) et Nicolas Raymond (professeur de clarinette), sera à l’honneur dans l’émission Choix multiples de Vanessa Fantinel et Tania Markovic. Les auditeurs auront l’occasion de découvrir leurs choix musicaux du lundi au vendredi entre midi et 13h.

Le lundi 9 mai également, dans sa Touche Pratique Amateur (11h30 dans l’Odyssée), Sarah Thery donnera un coup de projecteur sur le Big Band du conservatoire dirigé par le professeur de saxophone Loïc Wergifosse.

Enfin, Laurent Graulus consacrera son émission Puisque vous avez du talent du dimanche 15 mai (12h) au Conservatoire dans son ensemble. Avec leurs professeurs, 14 étudiants avancés de ce haut lieu verviétois ont spécialement préparé un programme de musique de chambre pour notre émission : de Bach à Gounod, en passant par Beethoven et Schumann. Des étudiant.e.s de 12 à 71 ans et leurs professeurs que nous avons également interviewés dans les locaux du Conservatoire en ce début du mois de mai.

Des contenus à retrouver également quand vous voulez sur notre site musiq3.be et sur nos réseaux sociaux.