Au cœur des rêves les plus intimes d’Alt-J sur l’album « The Dream »

Ils sont de retour, et dès les premières notes du morceau d’intro "Bane" on a pris le train en marche avec Alt-J. Entre une ambiance mélancolique et un emballement bien roots, le premier morceau de l’album pose des bases solides à ce retour après 5 ans d’absence.

Le groupe de Leeds, décide de varier les plaisirs dans cet album. On pourrait presque leur reprocher un manque de cohérence si ce n’était fait avec toute l’intelligence qu’on leur connaît. Malgré l’exploration de genres et de moods différents, on peut retrouver les ingrédients gagnants comme les riffs de guitares de Joe ou les mélodies ultra-prenantes quasi orchestrales comme sur le titre "Philadelphia".