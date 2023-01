Au cœur des répétitions du Hip-hop Symphonique : "On a un millésime cette année !"

Des rappeurs et rappeuses qui reprennent leurs titres phares en version musique classique, c'est le principe du Hip-hop Symphonique. On a pu assister aux répétitions de la 7ème édition et rencontrer les artistes présents cette année.

Et le cru 2023 est plutôt lourd : Gazo, Soprano, Kalash, Fresh La Peufra, Chilla, Le Juiice, Davinhor, Bianca Costa, Vicky R, Fianso et Berywam. Et Jean-Pascal Zadi en maître de cérémonie !

On a pu filmer les répétitions du show, recueillir les premières impressions des artistes dans cette expérience, et parler rap avec JP Zadi. Découvre tout ça dans le reportage sur notre chaîne Youtube !