Au cœur des 20 km de Bruxelles : suivez notre direct sur La Une et Auvio

Le rendez-vous est pris : ce dimanche 28 mai, Sacha Daout vous propose une émission spéciale filmée au cœur même de la course et retransmise en direct sur La Une et Auvio.

Ce dimanche 28 mai, ce sont près de 40.000 coureurs qui se rassembleront de bon matin au pied du Cinquantenaire, où a été établie la ligne de départ des 20 km de Bruxelles. Un événement qui se tient tous les ans depuis 1980 (année Covid non comprise) le dernier dimanche de mai à Bruxelles et que nous vous proposons de vivre en direct à nos côtés.

Ainsi, nous vous proposons ce dimanche une émission spéciale "Au cœur des 20 km de Bruxelles" qui débutera à 12 heures, soit deux heures après le coup d’envoi de la course, et se poursuivra pendant une heure, sur La Une et Auvio.