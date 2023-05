Au cœur des 20 km de Bruxelles : revivez notre direct vidéo sur place

À la présentation, Sacha Daout qui, comme il l’avait fait l’année passée, a suivi les coureurs sur une portion du tracé des 20 km et ce, à vélo. Au fil de son avancée, il a eu l’occasion de réaliser plusieurs interviews de supporters et de participants venus dépasser leurs limites, ainsi qu'explorer les coulisses de l’organisation de cet événement, qui requiert notamment les services de la Croix rouge, d’équipes de nettoyage et de nombreux bénévoles.