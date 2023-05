Au bureau en baskets ? Les règles à suivre pour une tenue adaptée au lieu de travail

On n’hésite pas à non plus explorer des choix de matières différentes pour nos baskets : cuir mat, verni, ou encore des modèles en tissus. Et pourquoi pas des baskets colorées : dans les tons marron ou gris par exemple, elles passeront plus inaperçues et auront un petit effet habillé. On peut aussi mixer nos baskets avec des pièces plus élégantes, comme un pantalon habillé, une joie robe ou un blazer.