Au bureau avec l'intelligence artificielle, une révolution à l'impact inconnu.

Les vidéos de démonstration de Microsoft et Google montrent l'étendue des possibilités : présentations à partir d'un texte, analyses de données à partir d'Excel, mails pré-écrits, gestion intelligente des boîtes aux lettres... Le grand changement sera aussi que l'utilisateur pourra formuler ses demandes en langage naturel, sans avoir besoin de maîtriser les arcanes de ces logiciels.

"L'interface EST la révolution", a souligné François Soulié-Fogelman, pionnière de l'IA en France, lors d'un colloque organisé par France Digitale, qui se revendique comme la première association de start-up en Europe. "Quand on aura goûté à ces outils, il sera difficile de s'en passer. On pourra faire davantage de choses et plus vite, comme lire des synthèses au lieu de la totalité d'un document."

"Les entreprises qui ne s'en empareront pas rapidement resteront derrière."

L'expert de OnePoint prévoit des besoins accrus en formation et en gestion des carrières. "Nous devons aider nos entreprises à grandir avec l'IA, sinon on est mort. Doit-on s'y fier entièrement ? Non ! Mais l'utiliser ? Bien sûr !", tranche François Soulié-Fogelman

Avec la clé, une manne pour Microsoft et Google, qui pourront facturer plus cher ce nouveau service. Mais des défis supplémentaires à gérer pour les entreprises.