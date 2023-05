Au Brésil, une ville d'Amazonie trouée de cratères géants.

Depuis la formation du premier cratère, il y a une vingtaine d'années, sept personnes sont mortes en tombant dans des précipices et une cinquantaine de maisons ont été englouties. Environ 300 autres sont menacées, selon la mairie de cette commune qui a connu une forte expansion urbaine à partir des années 70.

À chaque fois qu'il pleut, les cratères se creusent un peu plus. De quoi faire frémir Deusimar Batista à la moindre averse. "Je ne dors pas la nuit quand il pleut car ma maison pourrait être emportée à tout moment", dit cette femme noire aux traits creusés, qui confectionne des pièces d'artisanat en crochet.

"J'ai peur de mourir si je m'endors."

L'érosion des sols a des effets beaucoup plus dévastateurs qu'ailleurs à Buritucupu en raison d'une expansion urbaine "non planifiée, avec un système d'assainissement des eaux défectueux", explique Augusto Carvalho Campos, géographe de l'Université fédérale du Maranhao et auteur d'une étude sur les voçorocas.

Autre facteur aggravant : la déforestation. L'exploitation du bois ces dernières décennies a diminué drastiquement la capacité de rétention d'eau de ce sol sableux. "Il faudrait faire des travaux de contention mais aussi replanter des arbres au bord des cratères", estime le géographe. La plupart des habitations étant privées de tout-à-l'égout, les eaux usées s'écoulent souvent dans les cratères, ce qui ne fait qu'empirer l'érosion.