Au Brésil, les musées s’efforcent de préserver le patrimoine des peuples autochtones

Cette institution vieille de 69 ans abrite plus de 20.000 objets, documents historiques et publications ethnographiques, rendant compte de la vie et des coutumes de la communauté indigène. Elle est fermée au public depuis 2016, afin d’effectuer des travaux de rénovation nécessaires pour restaurer la sécurité incendie du bâtiment.

Les administrateurs du musée de l’Indien affirment que ces rénovations sont en bonne voie et que l’établissement commencera à rouvrir dès le deuxième semestre de 2023. Une grande partie de la collection du musée est actuellement accessible en ligne pour permettre aux Brésiliens de se familiariser avec ce pan de leur patrimoine national.

Bien que très longue, cette fermeture administrative a été l’occasion d’inviter des groupes indigènes à visiter le musée. Le but ? Aider à la conservation et au catalogage des objets qu’il abrite, selon The Art Newspaper, qui interviewait Giovani Souza Filho, directeur de l’institution.

Il est très important que nous commencions à transférer les responsabilités de la préservation et de la diffusion des cultures aux peuples indigènes eux-mêmes.

Protéger le mode de vie des peuples autochtones, telle est la mission du nouveau Museu das Culturas Indígenas de São Paulo. Ce bâtiment de 1400 m2, ouvert depuis le 30 juin, accueille actuellement trois expositions temporaires. Deux d’entre elles sont consacrées aux artistes Denilson Baniwa et Xadalu Tupã Jekupé, dont les œuvres abordent les thèmes du déplacement et du colonialisme par le biais de divers médias. La dernière, intitulée "Ocupação Decoloniza", regroupe une série de peintures murales et de graffitis reprenant des motifs de la culture guarani.