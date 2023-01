Au Brésil, les forêts mieux protégées lorsque les autochtones ont des droits sur les terres.

"Même dans des zones hautement développées et déforestées, accorder des droits de propriété foncière aux peuples autochtones a amélioré significativement les résultats pour la forêt", avec plus d'arbres et moins de déforestation, a indiqué Rayna Benzeev, autrice principale de l'étude et chercheuse à l'université du Colorado à Boulder.

"Après la formalisation de ces droits, il y a eu chaque année en moyenne une progression de 0,77% de la surface boisée.

Rayna Benzeev et ses collègues ont exploité des données sur l'évolution des surfaces boisées et de la propriété foncière sur 129 territoires indigènes entre 1985 et 2019.

La forêt Atlantique du Brésil, la deuxième forêt tropicale du pays après l'Amazone, s'étend le long de quelque 3000 kilomètres de côtes. Elle a souffert de l'urbanisation, de l'agriculture ou de l'exploitation forestière et minière. Il ne reste plus que 12% de la forêt tropicale d'origine contre environ 80% pour l'Amazone.