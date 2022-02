Au Brésil, le tourisme tente de remonter la pente.

Selon les spécialistes, la chute drastique du nombre de touristes étrangers a été en partie compensée par l'augmentation du nombre de touristes brésiliens. "Avant, on voyageait surtout à l'étranger. Mais après de longs mois d'isolement, on a décidé de partir à Rio", dit Maria Augusta Rosa, 40 ans, fonctionnaire venue de Goiania (centre-ouest).

La remise à flot complète du secteur n'est attendue que courant 2023.

Mais ceux qui vivent du tourisme ne sont pas à l'abri d'autres mauvaises surprises. Remy Harbonnier, qui propose dans son agence Heliconia des croisières sur l'Amazone et des séjours au cœur de la forêt vierge, a vu son activité chuter de 80% depuis le début de la pandémie. Il espère revenir à 50% cette année mais s'inquiète à présent du conflit armé en Ukraine. "Cela joue sur le taux de change, l'euro baisse, c'est un peu flippant. Mais on essaie de dire qu'on sort de deux années de Covid et on va essayer de résister à un conflit en Europe."