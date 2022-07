Au Brésil, le boom des retraites mystiques dans une réserve naturelle.

Dans un autre centre spirituel, le Paradis des Pandava, nom inspiré de personnages d’une épopée de la mythologie hindoue, Carol Cianni enseigne aux visiteurs la technique de méditation de pleine conscience. Un des exercices : sucer un carré de chocolat noir pendant sept minutes et maintenir une concentration totale pour lutter contre la sensation d’anxiété.

"L’objectif n’est pas juste de savourer le chocolat. Il faut savourer la vie", explique-t-elle. Pendant la pandémie, "beaucoup gens sont restés confinés chez eux et ont constaté qu’ils étaient anxieux. En fait, ils l’étaient déjà mais n’en avaient pas conscience".

Karla Moreno, fonctionnaire de 40 ans qui habite Goiania, à 400 km d’Alto Paraiso, a décidé de faire une retraite spirituelle avec son mari après avoir perdu son père durant la pandémie. "C’est un moment d’introspection, pour me regarder de l’intérieur et apprendre à mieux me connaître", raconte-t-elle.