Au Brésil, l'astro-tourisme prêt à décoller.

"Ici, on peut voir 3000 étoiles par an à l’œil nu. Dans des métropoles comme Rio ou Sao Paulo, on n'en voit que 200", explique l'astronome Daniel Mello, de l'Observatoire Valongo de l'Université fédérale de Rio (UFRJ). La pollution lumineuse est quasi nulle dans ce parc de 21.000 hectares à la végétation native préservée, entouré de montagnes, à 120 km de la grande ville la plus proche.

L'astronome y guide une vingtaine de visiteurs pour une veillée d'observation du ciel. Muni d'un projecteur laser, il leur montre les constellations du Scorpion, du Centaure ou de la Croix du Sud. Le fin rayon vert qui sort de son projecteur donne au paysage nocturne des airs de scène de Star Wars.

La Voie lactée est visible nettement à l’œil nu (et pas seulement lors des nuits sans Lune). Deux télescopes permettent de mieux observer des étoiles plus lointaines.

La veillée entre dans le cadre d'un projet de recherche intitulé "Astro-tourisme dans les Parcs brésiliens" mené par Daniel Mello et une équipe pluridisciplinaire de spécialistes du tourisme, de l'écologie ou de la photographie.

Environ 80% de l'humanité vit sous un ciel pollué par la lumière artificielle, avec des conséquences importantes pour l'environnement, comme la perturbation du cycle de reproduction des espèces ou la désorientation d'oiseaux migrateurs. Pour ce qui est des êtres humains, cette pollution lumineuse empêche d'admirer pleinement la beauté d'un ciel étoilé mais elle cause également des troubles du sommeil.