Au Brésil, Jair Bolsonaro veut des mines en Amazonie faute d'engrais russe

Le président brésilien Jair Bolsonaro a préconisé mercredi l'extraction de potassium dans des terres indigènes en Amazonie pour pallier d'éventuelles difficultés d'importation des engrais de Russie en raison du conflit en Ukraine.

"Avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, nous risquons de manquer de potassium (utilisé dans de nombreux engrais, ndlr) ou de voir son prix augmenter", a indiqué le chef de l'Etat sur son compte Twitter.

Puissance agricole de premier plan, le Brésil importe plus de 80% des engrais qu'il utilise, et, plus précisément, 96% de son potassium, selon les données du ministère de l'Agriculture.

Plus de 20% des engrais importés par la première économie d'Amérique Latine viennent de Russie, son premier fournisseur.

Très critiqué par les défenseurs de l'environnement

"Notre sécurité alimentaire et le secteur agricole exigent que des mesures soient prises par l'exécutif et le législatif pour ne pas dépendre d'importations de produits dont nous disposons en abondance", a-t-il ajouté. Le président d'extrême droite a cité dans son tweet un projet de loi qui prévoit entre autres l'autorisation de l'exploration minière et d'autres ressources naturelles sur des terres indigènes, ce qui est formellement interdit par la législation actuelle.

"Quand ce projet de loi sera approuvé, cela résoudra un problème", a insisté Jair Bolsonaro, au sujet de ce texte présenté au Parlement en 2020 et très critiqué par les défenseurs de l'environnement.

Depuis son arrivée au pouvoir, en janvier 2019, l'ancien capitaine de l'armée défend ardemment l'exploration minière et agricole de ces territoires censés être des sanctuaires pour les activités traditionnelles des populations indigènes.