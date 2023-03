Au Brésil, des indigènes replantent un conifère menacé.

Carl Gakran en est persuadé : la survie de l'araucaria dans le sud du Brésil est intimement liée à celle de son peuple, les indigènes xokleng, mobilisés pour replanter par milliers ces conifères menacés d'extinction. "Les Xokleng n'existent pas sans l'araucaria. (...) Notre peuple et notre culture sont menacés", explique ce jeune homme de 32 ans qui vit sur la terre indigène Ibirama-Laklano, dans l'Etat de Santa Catarina.

L'araucaria, également présent dans d'autres pays de l'Hémisphère Sud comme le Chili, l'Argentine et l'Australie est essentiel pour les Xokleng à plusieurs titres. Ses pignons, très nutritifs, sont la base de l'alimentation des quelque 2200 membres de cette communauté autochtone. Mais cet arbre, qui vit en moyenne 400 ans et possède des vertus médicinales, est également un élément central de leur spiritualité et un "symbole de résistance".