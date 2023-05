Au bout des prolongations, Séville efface la Juventus et tentera de remporter une septième Europa League

Au retour des vestiaires, Séville a repris le jeu en main mais les tentatives d’Acuna (47e), En-Nesyri (50e) et Gil (52e) n’ont pas fait trembler la défense italienne. La Juve a d’ailleurs eu du répondant très rapidement et aurait pu prendre l’avantage via Rabiot mais la frappe du Français a fini juste à côté alors qu’il était seul face à Bono. Trois minutes plus tard, la tête de Bremer a léché le poteau mais n’est pas rentrée (58e).

Un peu après l’heure de jeu, Max Allegri a décidé de faire monter Chiesa et Vlahovic pour forcer la décision. Et ce choix a été payant instantanément. Moins d’une minute plus tard, l’attaquant serbe a profité des errements défensifs espagnols pour se retrouver seul face à Bono et l’ajuster (65e). Loin d’être abattu, Séville n’a pas mis longtemps avant d’égaliser. D’une superbe frappe lointaine, Suso n’a laissé aucune chance à Szczęsny qui n’a pas su dévier la trajectoire du ballon (71e). Tout était à refaire.

Dans les dix dernières minutes du temps réglementaire, le gardien polonais a encore été mis à contribution mais s’est bien détendu sur un coup franc de Suso (83e). En toute fin de rencontre, En-Nesyri espérait offrir la qualification aux siens d’une belle tête mais Szczesny a effectué une claquette sensationnelle pour détourner le ballon (90e). Grâce à cette parade, les deux formations étaient envoyées en prolongations.

De retour pour trente minutes supplémentaires, Chiesa était le premier à dégainer mais Bono ne s’est pas laissé surprendre et a récupéré le ballon en deux temps (95e). Comme souvent dans ce match, Séville a alors immédiatement répliqué et a eu plus de réussite. Sur un très bon centre de Gil, Lamela a parfaitement ajusté sa tête pour envoyer le ballon hors de portée de Szczesny (95e).

Après cela, plusieurs occasions ont encore fait vibrer tout le stade mais aucune n’était donc réellement dangereuse. Chiesa a notamment eu une belle possibilité mais a envoyé le ballon dans les nuages (110e). Séville a tout de même tremblé après l’exclusion d’Acuna pour deux cartons jaunes dont le deuxième après avoir gagné trop de temps (115e). Heureusement pour les locaux, cela n’a pas eu de conséquences.

Séville se qualifie donc pour la finale où le club andalou pourrait améliorer son record de titres en Europa League avec un septième trophée. Pour cela, il faudra s’imposer face à la Roma de José Mourinho, qui a éliminé le Bayer Leverkusen.