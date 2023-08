"Au bout c’est la mer" : voyage inattendu sur le Rhin

Entre la Suisse et l’Allemagne , François se familiarise avec le lac glacé en plongeant dans ses profondeurs avec un archéologue pour en voir les vestiges. Plus loin, on découvre des chutes d’eau, et lorsque le lac rejoint le fleuve, il passe en Allemagne dans la petite ville de Spire. Pour rejoindre le Rhin, François se fait embarquer par un retraité au volant d’une voiture bizarre qui finit sa course dans l’eau ! C’est en réalité une Amphicar. Mi-voiture mi-bateau, engin des années 60 devenu rare aujourd’hui.

Étape incontournable sur ce parcours : La Lorelei, célèbre rocher romantique de 132 mètres de haut. La légende raconte que les bateaux chaviraient, distraits par une jeune fille qui chantait divinement bien au sommet de ce rocher. Cette partie touristique s’étend sur une soixantaine de kilomètres et l’Unesco l’a classée à son patrimoine mondial.