"Au bout c’est la mer": votre nouvelle série documentaire estivale

Durant l’été, François Pécheux prend la place de Philippe Gougler pour de formidables moments d’évasions, cette fois sur l’eau, et par tous les moyens navigables possibles. Premier voyage sur le fleuve mythique du Mississippi pour traverser les États-Unis du nord au sud. Le voyage débute à la source du fleuve, au Canada, et se termine en Louisiane… à la mer.

Le Mississippi, c’est le plus grand fleuve des États-Unis et le troisième plus grand du monde, derrière l’Amazone (que l’on découvrira dimanche prochain !) et le Congo. Il représente à lui seul un tiers du territoire américain, grand comme six fois la France ! Le bassin-versant du Mississippi englobe 31 États américains et deux provinces canadiennes. Et c’est aussi la plus grande réserve d’eau douce au monde.