Au bout c’est la mer : un merveilleux voyage sur La Garonne

Des Pyrénées jusqu’à l’Atlantique, c’est sur le plus court fleuve de France que François Pécheux nous embarque cette semaine. À travers ses rencontres avec des passionnés du fleuve, c’est aussi l’occasion de découvrir le riche patrimoine de la région du sud-ouest.

Le premier bain dans la Garonne est assez frais et sportif: une descente en rappel puis du kayak sur la rivière qui rejoint le fleuve. Un peu plus loin, c’est en barque électrique avec Sylvain que le baroudeur découvre plus calmement les berges du fleuve. C’est paisible et déjà magnifique. Il croise ensuite Jean-Luc, archéologue qui reconstitue des coracles, ces petits bateaux-paniers faits de branches et de peaux de bêtes datant de 5000 ans.

À Saint-Bertrand-de-Comminges, Solenn apprend le métier de bergère. François quitte le fleuve pour s’occuper des brebis avec la jeune femme et grimpe jusqu’à la cathédrale du village, vieille de 1000 ans, et surnommée le Mont- Saint-Michel des Pyrénées.

Prochaine étape : Toulouse, où, comme en témoigne un habitant, le coucher du soleil le long des quais est sacré pour les Toulousains. Le petit verre de fin de journée n’est donc pas dans un bar mais au bord de la Garonne ! Rendez-vous le lendemain à l’aube avec Frédéric, un scientifique du fleuve qui étudie l’évolution d’un énorme poisson d’eau douce, prédateur de la Garonne, le silure.