"Au bout c’est la mer": sur le Tage au Portugal

Ce nouvel épisode nous emmène sur le Tage, depuis la frontière espagnole jusqu’à son immense estuaire à Lisbonne. Le Tage a façonné l’histoire de la ville. François Pécheux y fait, une fois de plus, de belles et chaleureuses rencontres.

Le voyage commence aux Portes du Tage face à deux parois rocheuses hautes de 200 mètres. La petite île rocheuse d’Almourol abrite un château du XIIe siècle qui était une forteresse militaire pour protéger le Portugal. Au bord de l’eau, à Vila Velha de Rodão le journaliste fait la connaissance d’un chercheur d’or, une activité qui s’est raréfiée avec le temps. Autrefois, beaucoup de familles vivaient de l’or de la rivière.

Arrivé dans la région de Santarém en kayak, c’est dans cette ancienne cité royale dont les rives du Tage sont bordées de vignes qu’il rencontre Joana, propriétaire d’une de ces fermes viticoles qui perpétue cette tradition agricole de faire du vin depuis plus d’un siècle grâce au Tage.

Escaroupim, François rencontre Juan et Fernanda, un couple de pêcheurs Avieiros qui vivent au bord du fleuve. François passe la nuit dans une barque traditionnelle en bois, bercé par le fleuve, comme le faisaient les familles auparavant. Et le lendemain, il goûte à la À 100 km de la mer, à, François rencontre Juan et Fernanda, un couple dequi vivent au bord du fleuve. François passe la nuit dans une barque traditionnelle en bois, bercé par le fleuve, comme le faisaient les familles auparavant. Et le lendemain, il goûte à la caldeirada , ce ragoût de poisson portugais incontournable.