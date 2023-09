"Au bout c’est la mer": sur le Saint-Laurent au Canada

Dernier périple sur l’eau avant de repartir sur la terre ferme la semaine prochaine pour une nouvelle saison Des trains pas comme les autres. Ce dernier voyage de la saison se termine en beauté : direction le Canada sur l’immense fleuve Saint-Laurent, une invitation à la contemplation avec des Canadiens fidèles à leur réputation de gens super sympas.

Le Saint-Laurent est l’un des plus grands fleuves d’Amérique du Nord et est carrément le plus grand estuaire au monde. François Pécheux va le descendre depuis le lac Ontario jusqu’à l’Atlantique.

C’est en hydravion que l’on voit le lac devenir fleuve et il se pose à Gananoque. Avec Bernie, c’est parti pour une exploration à travers l’archipel des Mille-Îles en bateau collector : un magnifique bateau de luxe des années 20. Une escale dans la maison (de rêve !) chez Peter et sa maman de 97 ans et le journaliste poursuit son trip sur le lac qui s’élargit et est aussi une importante voie commerciale. Bientôt, il fait face à d’immenses cargos qui relient les grands lacs à l’océan.

Direction Montréal à fond les ballons sur le petit bateau d’Éric avec en prime, une petite interception par la police ! Pour une belle vue de la ville, François grimpe jusqu’en haut d’une ancienne banque des années 30, et on peut voir le mont Royal, point le plus haut de cette colline de Montréal avec ses 233 mètres, et la règle est qu’aucun immeuble ne peut dépasser cette hauteur. Voilà par exemple comment Montréal se démarque de New-York : par la hauteur de ses gratte-ciel et sa densité de population.