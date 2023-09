"Au bout c’est la mer" : sur le fleuve Rio San Juan au Nicaragua

François Pécheux nous fait découvrir le fleuve Rio San Juan au Nicaragua, depuis sa source, le lac d’eau douce Cocibolca, l’un des plus grands au monde, où il relie le lac Nicaragua à la mer des Caraïbes, et jusqu’à se jeter dans l’océan Atlantique. Se laissant porter au fil des rencontres, à travers des réserves de biodiversité parmi les mieux préservées du continent, c’est un fabuleux périple qui nous attend.

Une première rencontre se passe avec Bayron dans son impressionnant ranch où il élève des vaches laitières et organise aussi des grands rodéos. Ensuite, François navigue à travers quelques-uns des 365 îlots du lac.

Il fait escale dans l’une des plus anciennes cités coloniales du continent américain : Granada, la 3e plus grande ville du pays, et y déguste le plat traditionnel : le vigoron, qui consiste en une feuille de manioc avec à l’intérieur de la peau de porc frite accompagnée de salade et de piment.