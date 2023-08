"Au bout c’est la mer": les mystères de l’Est sur le Danube

Cette fois, François Pécheux part pour un voyage de mille kilomètres sur le Danube, à travers les Balkans et les Carpates, jusqu’à la Mer Noire, là où le deuxième plus grand fleuve d’Europe laisse place à la mer. Bienvenue en Serbie et en Roumanie pour une expérience festive et sauvage !

Le voyage démarre à Belgrade, dans cette capitale moderne où, plus de 20 ans après la guerre, la ville a été reconstruite et les habitants ont voulu oublier cette période sombre. François rencontre, au son de chants tristes, les premiers habitants des rives : la communauté minoritaire tsigane, toujours tristement mal considérée.