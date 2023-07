"Au bout c’est la mer": Le fabuleux fleuve Rouge au Vietnam

Dépaysement et exotisme garantis avec François Pécheux qui nous emmène cette fois découvrir un fleuve mythique : Le fleuve Rouge au Vietnam et ses adorables habitants de l’eau.

Son voyage commence dans le nord du pays, au lac Quỳnh Nhai, d’une pure beauté, il est surnommé "la Baie d’Halong du Nord". François emprunte un premier bateau avec Wan, une jeune femme de l’ethnie des Thaïs Blancs, et son buffle. Elle l’emmène dans la maison familiale construite sur pilotis où sont rassemblées trois générations de pêcheurs et cultivateurs.

Le journaliste poursuit sa descente du fleuve Rouge à bord d’un incroyable bateau : une sorte de marché flottant sur lequel vivent et travaillent des petits commerçants qui font étape sur le fleuve et permettent ainsi aux habitants de se ravitailler en nourriture, vêtements et équipements pour leur maison. C’est parfois le seul point de ravitaillement. Le rythme de travail est costaud et le confort très rudimentaire pour dormir mais la bonne ambiance prend largement le dessus.