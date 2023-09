"Au bout c’est la mer": le calme et la nature sur La Loire

François Pécheux nous embarque sur le plus long fleuve de France, la Loire, le seul aussi qui s’écoule uniquement en France. Son voyage commence au Mont Gerbier-de-Jonc, au pied de la Méditerranée, et le mènera 1000 km plus loin jusqu’à l’estuaire de Saint-Nazaire, dans l’océan Atlantique.

Au programme : une nature belle et sauvage, et des gens sympas et passionnés. François démarre au pied de volcans où La Loire est toute petite et presque souterraine, et après une balade en montgolfière, ça y est, le fleuve s’étire et le journaliste prend de la vitesse dans les gorges en kayak.

Le fleuve est à présent immense, tranquille et désert. Rencontre avec Mylène, une bergère itinérante et ses 200 moutons, qui raconte son métier, loin d’être simple dans la nature avec ces animaux qu’il faut savoir comprendre et diriger.

Sébastien, lui, construit des bateaux et emmène François sur le sien, qui lui sert de maison. Direction Marseilles-lès-Aubigny.