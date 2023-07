"Au bout c’est la mer" : découvrez l’immense fleuve Amazone

L’Amazone, ce fleuve de 7000 kilomètres, le plus puissant du monde, et qui représente 40% de l’Amérique Latine à lui seul, c’est deux fois et demi l’Union Européenne ! François Pécheux nous emmène pour un long et fabuleux périple, avec au bout, la mer !

Le voyage commence dans le nord-ouest du Brésil, à Catalão dans une petite barque, là où se rencontrent le rio Negro et le rio Solimões et là où, disent les Brésiliens, commence l’Amazone. François est invité chez une locale pour pêcher le pirarucu, ce gros poisson d’eau douce d’Amazonie en déclin qu’élève une habitante. Ils le dégustent ensuite dans sa maison qui flotte sur des troncs d’arbres, ce genre de rencontre qui donne envie immédiatement envie d’y aller.

Direction Manaus, la plus grande ville d’Amazonie, avec son grand port fluvial où notre baroudeur embarque pour deux jours de voyage à la cool dans un hamac, accessoire de base au Brésil. Arrivé à Alter Do Chão, c’est l’occasion unique de se plonger dans la forêt amazonienne avec un Amérindien et d’y passer la nuit. Une jungle magique mais aussi évidemment hostile et dont le guide connaît tous les animaux et insectes. Immersion ensuite dans une communauté d’Indiens qui pratiquent encore des rituels ancestraux.

De bateaux en bateaux, François fait encore escale dans l’adorable vieille cité de Belém avec son important port industriel, et va atteindre l’océan Atlantique sur l’île de Marajo, la plus grande île au monde située sur un fleuve et dont l’emblème est le buffle.

Merveilleux Brésil avec ses ambiances vraiment cool en bateau et avec ses habitants accueillants. Vous savez ce qu’on dit : l’important ce n’est pas tant la destination que le voyage. Et celui-ci en est une parfaite démonstration.

