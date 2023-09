Au Bol d'Or, du biocarburant issu de la production de vin sur le circuit Paul Ricard

Lors du Bol d'Or, épreuve d'endurance motocycliste dont le départ est donné samedi en France, une moto va rouler avec un biocarburant issu des déchets du vin pour faire progresser la recherche vers une réduction de la pollution issue des sports mécaniques.

"On est là pour trouver des solutions. On est des amoureux du moteur thermique, des amoureux de la compétition et on ne voudrait pas devoir passer à l'électrique", souligne Marc Sanchez, professeur et responsable du projet au lycée professionnel Pierre Mendès-France de Montpellier, dans le sud de la France.

Car, outre son aspect technologique novateur, la présence de l'écurie FMR34 au départ de la célèbre course d'endurance de 24 heures sur le circuit Paul Ricard au Castellet, dans le département du Var, est aussi une belle aventure humaine et professionnelle pour la vingtaine de lycéens qui la composent.

FMR34 était déjà présente au Bol d'Or l'an dernier, grâce notamment au soutien de l'assureur Mutuelle des Motards également installé à Montpellier. Elle revient cette année avec l'ambition de prouver que sa Yamaha mue par un biocarburant issu des déchets viticoles marche aussi bien qu'une moto utilisant de l'essence 98 du commerce.

"Nous avons eu en 2022 des problèmes électroniques indépendants de l'utilisation du biocarburant et ils nous avaient immobilisés assez longtemps au stand", rappelle Marc Sanchez. Il espère voir cette année la moto rouler pendant 24 heures sans accroc.

Celle-ci est alignée en catégorie "expérimentale" car les 46 autres machines qui prendront le départ à 15h00 (13h00 GMT) fonctionnent avec de l'essence d'origine fossile. La priorité n'est donc pas la position finale au classement général après deux tours de cadran mais les enseignements tirés de l'expérience.

S'il s'agit d'une expérience pour ce qui est de la compétition moto, les voitures du championnat du monde d'endurance WEC, dont font partie les célèbres 24 Heures du Mans, utilisent depuis 2022 le même biocarburant développé par TotalEnergies.

"Mais un moteur de voiture WEC tourne environ à 9.000 tours minutes, un moteur de moto à 15.000", rappelle Thomas Fritsch, ingénieur associé au projet chez le pétrolier français. Il faut donc encore s'assurer de la fiabilité d'une mécanique poussée à ses limites en compétition en utilisant ce type de carburant. L'intérêt est aussi que les motos de la catégorie "Superstock" alignées au Bol d'Or, et à laquelle s'apparente la Yamaha de FMR34, sont très proches des machines de grande production.