Au Beerschot il y a 18 mois, aujourd’hui le transfert le plus cher de l’histoire de la Premier League : Moises Caicedo, l’énième folie de Chelsea

On a presque du mal à y croire et pourtant, c’est bel et bien vrai… et officiel. Dans sa quête aveuglée de trophées, le Chelsea de Todd Boehly vient de faire une nouvelle folie en s’offrant Moses Caicedo pour la modique somme de… 133 millions d’euros.

Arrivé chez les Blues en janvier dernier, Enzo Fernandez (121 millions) n’est donc (déjà) plus le transfert entrant le plus cher de l’histoire de la Premier League puisqu’il est dépassé par le jeune Equatorien.

Une folie de plus pour cette équipe de Chelsea, qu’on avait vu dégraisser cet été, mais qui attendait visiblement les premières lueurs de soleil de ce mois d’août pluvieux pour passer à l’attaque.

À 21 ans, Caicedo va donc débarquer, en grande pompe, du côté de Stamford Bridge alors qu’il évoluait encore au… Beerschot il y a 18 mois. Entre août 2021 et janvier 2022, il avait en effet été prêté au club belge par Brighton.

Quelques très bonnes performances en Pro League plus tard, et il était reparti chez les Seagulls pour définitivement y faire son trou et exploser aux yeux du grand public.

De là à coûter 133 millions d’euros un an plus tard, il y a un pas que peu de gens auraient osé franchir. Mais le constat est pourtant là : alors qu’il n’a que 106 matches pros dans les pattes (dont 53 seulement à Brighton), il va bel et bien devenir le transfert le plus cher de l’histoire du championnat anglais.

Plus de millions dépensés que de matches pros dans les guiboles, donc. Bonjour la pression…

Interrogé ce weekend sur la folie dépensière des Blues, Jürgen Klopp a magnifiquement résumé l’état d’esprit d’un peu tout le monde d’une tirade dont il a le secret : "Pochettino veut encore des renforts supplémentaires ? Tous les coaches de Chelsea ont toujours voulu des renforts supplémentaires. Généralement, ils les obtiennent…"