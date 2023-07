La guerre entre la Russie et l’Ukraine se décline aussi au travers de toutes les composantes des deux sociétés. Les deux économies se sont plus tournées vers l’effort de guerre. Ce qui explique aussi les campagnes de bombardements russes sur l’Ukraine avec des frappes parmi les plus importantes depuis le mois de février 2022, à Kiev, à Lviv. L’Ukraine, à son tour exerce aussi des frappes en profondeur grâce aux armes à longue portée occidentales, britanniques, françaises et américaines. De plus, même si elle est difficile à évaluer, il y a aussi des activités que l’on peut attribuer à des partisans.

"Ils sont vraiment dans l’angle mort de ces opérations militaires. Quelle est l’intensité du maquis dans les zones occupées de l’Ukraine ? Donc on parle bien de ces réseaux de partisans, de ces réseaux de résistance qui existent. C’est factuellement établi. On a des témoignages, on sait que ces gens sont actifs, mais on ne sait pas dans quelle proportion. Visiblement, il y a une activité sur laquelle s’appuient considérablement l’armée ukrainienne et les services de renseignement ukrainiens, dans les Oblasts occupés du Sud principalement".