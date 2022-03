Attractions et Tourisme asbl fête ses 40 ans à Namur

L’asbl Attractions & Tourisme a été fondée en 1982 à Namur par une poignée de gestionnaires d’attractions touristiques dans le but de fonder une association professionnelle destinée à défendre et promouvoir un secteur d’activités qui commençait à se structurer. L’association a vite passé le cap de la centaine de membres pour aujourd’hui représenter en Wallonie plus de 200 entreprises gestionnaires de près de 250 d’attractions touristiques et de musées à travers la Wallonie et Bruxelles.