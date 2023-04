“Attraction” : Pourquoi les tueurs en série nous fascinent-ils autant ?

D’après vous, pourquoi y a-t-il un tel engouement pour les tueurs en série dans les fictions ?

C.D. : Je pense qu’il y a différents facteurs à prendre en compte. Lorsqu’on est dans son canapé et qu’on regarde une série qui parle d’un tueur en série, on est partagé entre la curiosité morbide et la répulsion. Nous vivons dans une société qui prône la paix et non la violence, donc voir l’interdit attise notre curiosité. En tant qu’individu, on a parfois des pulsions agressives, mais on se retient de passer à l’acte car on sait que c’est mal et qu’on sera puni. Voir cette pulsion à l’écran, permet donc à la fois de s’y identifier de loin, mais surtout de se rassurer en se disant que nos pulsions agressives sont acceptables. On sait qu’on peut les contenir et qu’on ne pourra jamais commettre de tels actes.

Ensuite, les êtres humains sont programmés pour la survie. Ils ont donc besoin d’être attentifs à tout ce qui est dangereux. En regardant des thrillers avec des tueurs en série, on peut anticiper cet éventuel danger et voir comment on agirait pour s’en sortir si on se trouvait dans la même situation que les victimes.

Enfin, le fait de regarder une telle fiction peut provoquer une décharge d’adrénaline. On s’approche du danger et des limites, mais en même temps on reste dans son salon en sécurité et on sait que ce n’est pas à nous que ça arrive.