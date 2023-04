Ce nouveau thriller a été créé par Sophia Perié et la célèbre écrivaine Barbara Abel. Attraction raconte l’histoire d’une famille heureuse aux premiers abords. Agathe et Fred filent le parfait amour et les enfants qu’ils élèvent sont en bonne santé. Après 15 ans de mariage, ce tableau idéal va basculer du jour au lendemain lorsqu’un suicide est commis dans un hôtel où Fred a passé la nuit. La police envisage rapidement la piste de l’homicide et ouvre son enquête. Agathe va se mettre à soupçonner son mari qui se comporte de plus en plus bizarrement à ses yeux. Le retour de l’ex-femme de Fred contribue également à augmenter ses soupçons. Connaît-elle réellement son mari ? C’est la question qui l’obsède.