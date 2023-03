"Attraction", la nouvelle série belge créée par la reine du thriller Barbara Abel et la scénariste Sophia Perié

Pour le premier rôle si difficile de la série, les créatrices et le réalisateur Indra Siera (La Guerre des Mondes) se sont naturellement tournés vers la comédienne Laura Sépul. Habituée des séries belges, l'actrice a notamment marqué le public dans Ennemi public (Judith Stassart) et Baraki (Cynthia Klejniak). La Liégeoise a également tourné dans des projets comme Quartier des banques, Into the night ou Albatros. Dans Face à face, Laura Sépul déclarait à son collègue Roda Fawaz tout le bien qu'elle pense de sa participation à Attraction :

C'est le plus rôle que j'ai eu à jouer. C'est le plus beau projet que j'ai fait de ma vie.

À ses côtés dans Attraction, on retrouve l'acteur français Lannick Gautry que le public de La Une connaît bien pour des fictions comme Vise le coeur, La Vengeance aux yeux clair ou Meurtres à. Le comédien se glisse parfaitement dans la peau de cet homme on ne peut plus inquiétant. Les deux enfants du couple, très importants dans la série, sont incarnés par les jeunes Keane Simons et Félicien Chardome. Camille Pistone, Hélène Theunissen et Fabrice Boutique complètent notamment le casting.